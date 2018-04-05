Gönül dönerse Adriano ortaya – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Gönül dönerse ortaya

    Gönül dönerse Adriano ortaya
    Alanya maçında Oğuzhan, Tolgay ve Atiba'nın cezalı duruma düşmesi üzerine antrenmanlarda, ve Necip üzerine yoğunlaştı. Bu arada 'ün tamamen iyileşmesi durumunda, Barça'da zaman zaman orta sahaya görev yapan da bu bölgeye çekilebilecek.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
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