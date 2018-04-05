Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'tan açıklaması

    Beşiktaş'tan Demba Ba açıklaması

    Kulübü, gündemde büyük bir polemiğe neden olan 'ın maçı öncesi ile ilgili kullandığı ifadeler hakkında açıklama yaptı.

    Resmi sitede yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Başkanımız 'ın gazetecilerle sohbet sırasında ile ilgili sözlerinin farklı bir algı yaratmak maksadıyla kullanılmaya çalışıldığını üzülerek görmekteyiz.

    Başkanımızın sözlerinin tamamını bir kenara bırakarak, sadece bir bölümünü cımbızla seçerek kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

    'ın şampiyonluğunun gündemindeki tek konu olduğunu vurgulayan ve başka hiçbir konunun gündemde olmadığını açıkça ifade eden Başkanımız Fikret Orman'ın, Demba Ba hakkındaki soruya verdiği yanıt kulübünü ve futbolcuyu öven ifadelerdir.

    Beşiktaş camiası ve kamuoyunun yapılmaya çalışılan, yapılan kötü niyetli yorumlara itibar etmemesini rica ederiz.

    Saygılarımızla,

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:34
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