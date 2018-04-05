Avrupa Kartalı
UEFA, Şampiyonlar Ligi maçları sonrası kulüpler sıralamasını güncelledi Beşiktaş 25’inci sırada yer alırken; G.Saray 50, F.Bahçe ise 61’inci oldu
Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'nın en iyi 25 takımı arasına girmeyi başardı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının ardından kulüp sıralamalarını güncelledi. Devler Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla fark yaratan Beşiktaş, listede 25. sırada yer alırken birçok Avrupa devini solladı. Kara Kartal, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ezici bir üstünlükle geride bıraktı. İşte Avrupa'da 4 Nisan 2018 tarihli en iyi kulüpler sıralaması:
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:28
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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