Avrupa Kartalı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Avrupa

    Avrupa <a href="/index/kartali?id=388cf9c1-6f9d-445f-9caf-b86645773808" class="" rel="tag">Kartalı</a>

    , Şampiyonlar Ligi maçları sonrası kulüpler sıralamasını güncelledi 25’inci sırada yer alırken; G.Saray 50, F.Bahçe ise 61’inci oldu

    Son iki sezonun şampiyonu , bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'nın en iyi 25 takımı arasına girmeyi başardı. , Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının ardından kulüp sıralamalarını güncelledi. Devler Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla fark yaratan , listede 25. sırada yer alırken birçok Avrupa devini solladı. Kara Kartal, ezeli rakipleri ve 'yi ezici bir üstünlükle geride bıraktı. İşte Avrupa'da 4 Nisan 2018 tarihli en iyi kulüpler sıralaması:


    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:28
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