Son iki sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'nın en iyi 25 takımı arasına girmeyi başardı. UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının ardından kulüp sıralamalarını güncelledi. Devler Ligi'nde bu sezon gösterdiği performansla fark yaratan Beşiktaş, listede 25. sırada yer alırken birçok Avrupa devini solladı. Kara Kartal, ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe'yi ezici bir üstünlükle geride bıraktı. İşte Avrupa'da 4 Nisan 2018 tarihli en iyi kulüpler sıralaması:



