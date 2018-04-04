Keyifler yerinde!
Göztepe hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar şampiyonluk havasına girdi. Ümraniye’de kahkahalar havada uçuşuyor
QUARESMA ZORLA GiRDi
Turnuvayı Tolga Zengin, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Pepe, Vagner Love ve Mustafa Pektemek'in yer aldığı turuncu takım kazandı. Turuncu takım antrenmanın sonunda basın mensuplarına galibiyet pozu verdi. Quaresma'nın sevinç pozu veren takıma zorla dahil olmak istemesi kahkahalara neden oldu.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:51
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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