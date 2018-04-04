Keyifler yerinde! – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Keyifler yerinde!

    Keyifler yerinde!

    hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar şampiyonluk havasına girdi. Ümraniye’de kahkahalar havada uçuşuyor

    Siyah-beyazlılarda yüzler gülüyor.. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Başakşehir'e kaybettiği maç sonrası moralleri bozulan Beşiktaşlı oyuncular, Alanyaspor galibiyetiyle yeniden keyiflendi. maçı hazırlıklarını dün sabah yapılan tek idmanla sürdüren siyah-beyazlıların idmanında neşeli görüntüler vardı. İdmanın ilk bölümünde ısınma, kuvvet, dar alanda top kapma ve pas çalışması yapıldı; antrenman 4 gruba ayrılan oyuncuların dar alanda yaptığı turnuva ile sona erdi.

    QUARESMA ZORLA GiRDi
    Turnuvayı , , , , Vagner Love ve 'in yer aldığı turuncu takım kazandı. Turuncu takım antrenmanın sonunda basın mensuplarına galibiyet pozu verdi. 'nın sevinç pozu veren takıma zorla dahil olmak istemesi kahkahalara neden oldu.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
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