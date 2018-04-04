Gökhan Gönül iyileşiyor – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    iyileşiyor

    Gökhan Gönül iyileşiyor

    'ta sakatlığı bulunan 'den geldi.

    'ta sakatlığı bulunan 'den geldi. Gökhan'ın dün sabahki idmanda dizindeki tendomlarda yaşanan ağrı nedeniyle dinlendirildiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun, cumartesi oynanacak karşılaşmasına yetişmesi bekleniyor.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:55
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