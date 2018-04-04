Fabricio ikiz babası oldu – Fotomaç – 04 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ikiz babası oldu

    Fabricio ikiz babası oldu

    'ın başarılı kalecisi , dün sabah ikiz çocuk basası oldu.

    'ın başarılı kalecisi , dün sabah ikiz çocuk basası oldu. file bekçisi ve eşi Adriana Reveron çok mutlu olduklarını ve aileye yeni katılan üyelerinin sağlıklı olduğunu açıkladılar. İspanyol kaleci dün sabahki antrenmana katılmadı.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabricio ikiz babası oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN