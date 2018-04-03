Gökhan Töre’ye ilk 11 yolu – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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HEPSİ
    03 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ’ye ilk 11 yolu

    Gökhan Töre’ye ilk 11 yolu
    Beşiktaş 'in Quaresma'nın yokluğunda sağ kanatta şans verdiği Oğuzhan ve Lens'ten memnun olmadığı öğrenildi. Güneş'in karşısında sağ kanatta 'yi oynatmayı planladığı belirlendi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:52
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