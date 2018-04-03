Türk futboluna genç yeteneklerin yetiştirilmesi amaçlanan dijital izleme projesinin, Gaziantep etabı gerçekleştirildi.

Vodafone'un mobil ekipleri, Gaziantep'te 4 gün boyunca 14 okulda, önemli cadde ve meydanlarda projeyi tanıtarak 8-13 yaş arasında çocuğu olan tüm Gazianteplileri projeye katılmaya davet etti. Yerel tanıtım faaliyetleriyle Gaziantep'te yaklaşık 100 bin çocuk ve ebeveynine ulaşıldı.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ve Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, Gaziantep'te bir otelde düzenledikleri basın toplantısında, proje için şu ana kadar 2 bin 500 video geldiğini açıkladı.

Beşiktaş ile klasik bir sponsorluk anlaşmasının ötesinde gönül birliği yaptıklarını belirten Baytorun, "150 milyon doları aşan bir yatırımla Beşiktaş'ın en büyük destekçisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Birçok esere birlikte imza attık. En çok gurur duyduğumuz proje Vodafone Park. Bu gönül birlikteliği sadece iki kuruma değil Beşiktaş taraftarına da faydalı olmalı diye düşündük. Beşiktaşlılar için farklı tarifeler düzenledik. Beşiktaş taraftarı sadece kendisi fayda sağlamadı, kulübüne de faydalı oldu ve 9 milyon liralık ek gelir sağladı. Bu iki altyapı sahası ve 14 bin krampon gibi desteğe denk geliyor." ifadelerini kullandı.

BAYTORUN: "DİJİTALLEŞMENİN EN BÜYÜK FAYDASI FIRSAT EŞİTLİĞİDİR"

Bu anlaşmanın aynı zamanda sosyal sorumluluk boyutunun da olması gerektiğinin altını çizen Baytorun, "2 ay önce dünyanın ilk dijital scout projesini hayata geçirdik. Dijitalleşmenin en büyük faydası fırsat eşitliğidir. Bugün Gaziantep'te futbol tutkusu olan bir çocuk için oluşturduğumuz fayda ile İstanbul'da yaşayan bir çocuğa aynı fırsatı sağlıyoruz. Bu sayede Gaziantep'teki bir çocuk yeteneklerini Şenol Güneş'ten Fikret Orman'a kadar herkese izletebiliyor." şeklinde konuştu.

Her bölgeden en fazla oy alan 50 çocuğu bir sonraki aşamada bölge elemelerine dahil edeceklerini söyleyen Baytorun, şunları kaydetti:

"Her bölgede en fazla oy alan 50 çocuğu bölge elemelerine dahil edeceğiz. Bu 50 çocuk içinden 5 yetenekli çocuğumuzu kazanmış olacağız. 7 bölgeden toplam 35 çocuk Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. En az 3 çocuğumuza Beşiktaş altyapısının kapıları açılacak. Anadolu ziyaretlerimizin ilkini Erzurum'da gerçekleştirdik. Burada farklı aktiviteler de yaptık ve 135 bin çocuğa ulaştık. Gaziantep'te 15 okulu ziyaret ettik ve 100 bine yakın çocuğa bu projeyi anlattık. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin yüzde 10 önünde. Haziran ayına kadar bu katılımların artarak devam edeceğini düşünüyoruz"

Şu ana kadar 2 bin 500 videonun kendilerine ulaştığını aktaran Nedim Baytorun, "Bu videolar inceleniyor. 1 Nisan itibarıyla tüm Karakartal hareketindeki taraftarlar oylama yapmaya başladı. Bugün 3 milyonu aşan izlenmeye ulaşmış bulunuyoruz. Iğdır, Antep, Erzurum'da mahalle arasında top oynayan çocuklar, kendilerini tüm Türkiye'ye izletti. Türk futbolcuya ve altyapıya yatırım yapmak çok önemli. Gelecekte milli takımımızı besleyecek değerli yetenekler olduğunu görüyoruz. Vodafone Karakartal hareketi 3 sene önce hayata geçmiş bir proje. Geleceğin Karakartalı projesi de bu yıl hayata geçti. Bunun uzun soluklu bir proje olmasını istiyoruz. Projenin ilk yıllarında 81 ilimize odaklanmak istedik. Her projede olduğu gibi bu proje de büyüyecektir. Gelişme olanaklarından birisi de Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlarımıza fırsat oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

KUTLU: "1500-2000 ARASI VİDEO ELİMİZİN DİREKT OLARAK DOKUNAMAYACAĞI ŞEHİRLERDEN GELDİ"

Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, Avrupa standartlarında bir proje yaptıklarını vurgulayarak, "Projeyle ilgili Avrupa'dan özel talepler geliyor. İşin sadece standart bir sponsorluk olmadığını belirtmek istiyorum. İlk başta hem kulübe hem taraftara nasıl fayda sağlarız diye düşünmüştük. Taraftarların sağladığı 9 milyon liralık gelir, sponsorluk anlaşmasından bağımsız bir gelir. Türkiye'de birçok kulübün ana sponsorlarıyla anlaşmaya varamadığı bir rakam bu. İki yıl içinde müthiş sonuçlar elde ettik. Daha fazlasını almamız gerekiyor diye düşündük. Beşiktaş'ı İstanbul sınırlarının dışına nasıl çıkarırız diye düşündük ve bu proje ortaya çıktı. 2 bin 500 video Türkiye standartlarında oldukça yüksek bir durum. Yüzde 30 Marmara Bölgesi'ydi. 1500-2000 arası video elimizin direkt olarak dokunamayacağı şehirlerden geldi." şeklinde konuştu.

Kutlu, Erzurum ve Gaziantep'te 250 bin çocuğa ulaştıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu gençlerimizi spora kazandırmayı ve Beşiktaşlı olmalarını istiyoruz. 9 yaşındaki bir çocuğa dokunup 'haydi bize gel' diyorsanız, bundan etkilenmeyecek çocuk yoktur diye düşünüyoruz. Biz kulüp olarak videoları izliyoruz ama değerlendirme yapma durumunda değiliz, değerlendirmeyi Vodafone Karakartallılar oylamayla yapacak. Bu projenin başlangıcıyla ilgili tarihi belirledik ancak bitmesiyle ilgili bir tarih belirlemedik. Gittiği yere kadar gitmesini istiyoruz. Önemli nokta şu anda kaynağı bulmak. Bunu oluşturduktan sonra tesislerin de yatırım süreci başlayacak. Böyle olduğunda Avrupa standartlarında tesislere sahip olacağız."

Basın toplantısının ardından Gaziantep'ten projeye katılan Kerem Tutar, Kaan Yıldız ve Taha Durak, toplantı salonuna yerleştirilen mini sahada küçük bir gösteri yaptı.

EN AZ 3 ÇOCUK BEŞİKTAŞ ALTYAPISINA GİRECEK

"Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesi için 7 ilde tanıtım çalışmaları yürütülecek.

22 Nisan itibarıyla Erzurum, Gaziantep, Samsun, Antalya, İzmir, Ankara ve İstanbul illerinde gerçekleştirilecek birer günlük seçmeler ile her bölgeden 5 çocuk seçilecek. Böylece toplam 35 çocuk, haziran ayında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek 4 günlük kampa ve ardından Vodafone Park'taki bir günlük final etkinliğine katılmaya hak kazanacak.

Finalde siyah-beyazlı kulübün yetkililerinden Gökhan Keskin, Fikret Demirer, Yasin Sülün ve Serdar Topraktepe tarafından gerçekleştirilecek seçmelerde, en az 3 çocuk Beşiktaş'ın altyapısına girme fırsatı yakalayacak.

"Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesine video yüklemek için Vodafone kullanıcısı olmak gerekiyor. Aboneler, "Vodafone Yanımda" şifresi ile sisteme girerek video yükleme işlemini gerçekleştirebiliyor. Yüklenen videonun içeriği uygun bulunursa, en geç 1 gün sonra sisteme yükleniyor. Projede video oylamak için ise "Vodafone KaraKartallı" olmak gerekiyor. Her abonenin haftada 10 oy kullanma hakkı bulunuyor.

"Geleceğin KaraKartalı" projesinde bugüne kadar tüm Türkiye'den 2 bin 500'ü aşkın video yüklendi. Bu videolar 3 milyondan fazla izlendi.