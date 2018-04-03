Fabri ikiz babası oldu – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    ikiz babası oldu

    <a href="/index/fabri?id=a8d55c3d-6650-4b61-8545-24d36e5a5867" class="" rel="tag">Fabri</a> ikiz babası oldu

    ’ın başarılı kalecisi , bu sabah baba olma sevinci yaşadı.

    'ın sevilen kalecisi ve eşi Adriana Reveron, bu sabah ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Başarılı bir doğum geçiren İspanyol model çok mutlu olduklarını ve aileye yeni katılan üyelerinin sağlıklı olduğunu açıkladı. İspanyol kaleci takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:29
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