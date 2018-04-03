Fabri ikiz babası oldu
Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Fabri, bu sabah baba olma sevinci yaşadı.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 11:29
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Şampiyonluk yakın meşaleleri yakın!
Toplam 2
Yorum
DA OLMALI. SABIR SABIR (HER ŞEYİN İLACI) İNŞALLAAAAAH SEVGİLİ GOMİS İNŞALLAH. BELKİDE SENİ ALLAH KONUŞTURUYORDUR. TUTTUĞUNUZ ŞAMPİYONLUK OLSUN. BUNUN İÇİN ÇOK ÇALIŞMA FEDAKALIĞINIZ
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U-11’lerde şampiyon
Toplam 1
Yorum
kaya zaten alt liglerde hep şampiyonluk falan geliyor yukarıya çıktıkça hep hayal kırıklığı
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G.Saraylı yıldız imzayı attı!
Toplam 6
Yorum
TIN OLSUN SELÇUK KAPTAN SENİ SEVİYORUZ KAPTAN. BELİRLİ BİR ZAMAN SONRA EFSANE OLARAK GS YIN EFSANELERİ ARASINA KATILACAKSIN.BAŞARILAR TUTTUĞUNUZ ŞAMPİYONLUK VE AL
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