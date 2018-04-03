Talisca: Şampiyon yapar Rusya'ya giderim
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    03 Nisan 2018, Salı
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    yaz planını açıkladı!

    Talisca yaz planını açıkladı!

    Sezonun özellikle de ikinci yarısında attığı gollerle Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında tutan Anderson Talisca'yı hırs bastı.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:11
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