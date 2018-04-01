Yıldızlar tribünde
Beşiktaş'ta 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma ve yine cezalı olan Adriano Correia ile Gary Medel dünkü karşılaşmayı tribünden takip etti.
Beşiktaş'ta 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma ve yine cezalı olan Adriano Correia ile Gary Medel dünkü karşılaşmayı tribünden takip etti. Siyah-beyazlı ekibin yıldız isimleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını büyük bir dikkatle takip ederken zaman zaman birbirleriyle değerlendirmede bulundu. Taraftarlar futbolculara büyük ilgi gösterdi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
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