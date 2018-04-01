Yıldızlar tribünde – Fotomaç – 01 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Yıldızlar tribünde

    Yıldızlar tribünde

    'ta 5 maç ceza alan ve yine cezalı olan ile dünkü karşılaşmayı tribünden takip etti.

    'ta 5 maç ceza alan ve yine cezalı olan ile dünkü karşılaşmayı tribünden takip etti. Siyah-beyazlı ekibin yıldız isimleri Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını büyük bir dikkatle takip ederken zaman zaman birbirleriyle değerlendirmede bulundu. Taraftarlar futbolculara büyük ilgi gösterdi.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldızlar tribünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN