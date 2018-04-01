Pepe formaya kavuştu – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    formaya kavuştu

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> formaya kavuştu

    'ın Portekizli yıldızı , dört maç aradan sonra yeniden formasına kavuştu.

    'ın Portekizli yıldızı , dört maç aradan sonra yeniden formasına kavuştu. Tecrübeli oyuncu, kupada oynanan F.Bahçe maçında yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süre görev yapamamıştı. , G.Birliği, ve maçlarında forma giyemeyen ; 4 maç aradan sonra yeniden ilk 11'deki yerini aldı.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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