Pepe formaya kavuştu
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, dört maç aradan sonra yeniden formasına kavuştu.
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, dört maç aradan sonra yeniden formasına kavuştu. Tecrübeli oyuncu, kupada oynanan F.Bahçe maçında yaşadığı sakatlıktan sonra uzun süre görev yapamamıştı. Trabzonspor, G.Birliği, Bayern Münih ve Başakşehir maçlarında forma giyemeyen Pepe; 4 maç aradan sonra yeniden ilk 11'deki yerini aldı.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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