Necip görevini yaptı – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    Necip görevini yaptı

    Necip görevini yaptı

    'ın tecrübeli ismi , dünkü maçta bitime son 10 dakika kala oyuna girmesine rağmen kritik hamleleriyle yıldızlaştı.

    'ın tecrübeli ismi , dünkü maçta bitime son 10 dakika kala oyuna girmesine rağmen kritik hamleleriyle yıldızlaştı. Maçın uzatma anlarda tehlikeli gelişen Aytemi Alanyaspor atağını son anda yaptığı faulle kesen Necip takımının olası bir puan kaybını engelledi. Yıldız isim sahada kaldığı kısa zaman içinde oldukça başarılı bir performans sergiledi.
    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:45
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