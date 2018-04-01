Necip görevini yaptı
Kara Kartal'ın tecrübeli ismi Necip Uysal, dünkü maçta bitime son 10 dakika kala oyuna girmesine rağmen kritik hamleleriyle yıldızlaştı.
Kara Kartal'ın tecrübeli ismi Necip Uysal, dünkü maçta bitime son 10 dakika kala oyuna girmesine rağmen kritik hamleleriyle yıldızlaştı. Maçın uzatma anlarda tehlikeli gelişen Aytemi Alanyaspor atağını son anda yaptığı faulle kesen Necip takımının olası bir puan kaybını engelledi. Yıldız isim sahada kaldığı kısa zaman içinde oldukça başarılı bir performans sergiledi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:45
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