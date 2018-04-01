Beşiktaş'ta 3 yıldız cezalı duruma düştü!

Alanyaspor karşılaşması Beşiktaş'a pahalıya patladı. Siyah-beyazlıların 5 oyuncusu dün akşamki karşılaşmaya kart cezası sınırında çıkmıştı. Bu isimlerden Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Tolgay Arslan, dün de sarı kart gördükleri için cezalı duruma düştüler. Üç orta saha oyuncusu da önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Öte yandan 5 maç cezası bulunan Portekizli yıldızı Quaresma da Göztepe maçında yok.