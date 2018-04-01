Beşiktaş'ta 3 yıldız cezalı duruma düştü! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'ta 3 yıldız cezalı duruma düştü!

    Beşiktaş'ta 3 yıldız cezalı duruma düştü!

    Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan - Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören Tolgay Arslan,Atiba ve Oğuzhan maçında cezalı duruma düştü.

    Alanyaspor karşılaşması 'a pahalıya patladı. Siyah-beyazlıların 5 oyuncusu dün akşamki karşılaşmaya kart cezası sınırında çıkmıştı. Bu isimlerden Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Tolgay Arslan, dün de sarı kart gördükleri için cezalı duruma düştüler. Üç orta saha oyuncusu da önümüzdeki hafta oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Öte yandan 5 maç cezası bulunan Portekizli yıldızı Quaresma da Göztepe maçında yok.

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta 3 yıldız cezalı duruma düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN