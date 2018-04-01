Beşiktaş'ta 3 yıldız cezalı duruma düştü!
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde sarı kart gören Tolgay Arslan,Atiba ve Oğuzhan Göztepe maçında cezalı duruma düştü.
Alanyaspor karşılaşması Beşiktaş'a pahalıya patladı. Siyah-beyazlıların 5 oyuncusu dün akşamki karşılaşmaya kart cezası sınırında çıkmıştı. Bu isimlerden Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson ve Tolgay Arslan, dün de sarı kart gördükleri için cezalı duruma düştüler. Üç orta saha oyuncusu da önümüzdeki hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Öte yandan 5 maç cezası bulunan Portekizli yıldızı Quaresma da Göztepe maçında yok.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:46
-
Gökdeniz'den üzen karar! Resmen açıkladı
Toplam 3
Yorum
aksu kıymetini bilmedi bu ülke..
-
G.Saray'da rota Veloso
Toplam 1
Yorum
İhsan gene fatih terim ve gene saçma sapan transferler.
-
Beşiktaş'ta 3 yıldız cezalı duruma düştü!
Toplam 3
Yorum
ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
Beşiktaş'ta 3 yıldız cezalı duruma düştü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.