Açıların çocuğu!
Performansını her geçen hafta yükselten ve Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Beşiktaş'ın yıldız ismi Anderson Talisca, spektaküler gollerine dün gece bir yenisini daha ekledi.
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:12
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ff ne varki bunda derbiye sıfır girecekler ceza olarak kırmızı yemedıkleri sürece en kritik maçlara çıkabilirler,göztepe maçı alabılırde
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