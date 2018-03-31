Yenilemelerde start pazartesi – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Yenilemelerde start pazartesi

    Beşiktaş'ın 2018-19 futbol sezonunda Vodafone Park'da oynayacağı iç saha karşılaşmalarını kapsayan kombine yenilemeleri 2 Nisan pazartesi başlıyor. Öncelikli ve indirimli yenileme dönemi, 29 Nisan Pazar günü saat 17.00 itibariyle sona erecek. Kombine fiyatları 1250 ila 4750 TL arasında değişiyor.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yenilemelerde start pazartesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN