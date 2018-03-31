Geliyoruz Mehmetçik – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Geliyoruz Mehmetçik

    Geliyoruz Mehmetçik

    ’ın yönetim kurulu arkadaşları ve bazı futbolcularla birlikte Afrin’e çıkarma yaparak, hem bölge halkını ziyaret edeceği hem de askerlerimize moral vereceği öğrenildi

    Başkanı , 4 gün önce yaptığı açıklamada, Afrin'e gitmek istediğini belirtmişti. "Türk askerinin gelmesiyle rahat bir nefes alan ve huzura kavuşan tüm Müslüman kardeşlerimizi ziyaret edip, Beşiktaş'ın da onların yanında olduğunu hissettirmek istiyorum. Her konuda öncülük vazifesi üstlenen Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Beşiktaş'ın Başkanı olarak, Afrin'de başarılı bir operasyon yürüten askerlerimize de moral verme niyetindeyim" diyen Orman'ın yönetici arkadaşları ve bazı futbolcularla birlikte yarın Afrin'e gidip, hem bölge halkını hem de Mehmetçiği ziyaret edeceği belirtildi.

    SABAH

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:23
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