Biz kazanalım onlar düşünsün – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Biz kazanalım onlar düşünsün

    Biz kazanalım onlar düşünsün

    Güney ekibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kazanan Kara Kartak, bugün de sahadan galibiyetle ayrılmayı planlarken, ardından da şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

    Şampiyonluk yarışında kazaya uğramak istemeyen Beşiktaş, 'in 27'nci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve tarafından yönetilecek. Lider G.Saray'ın 4, ikinci Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3'üncü sırada bulunan Beşiktaş, karşılaşmayı kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımaya çalışacak. Akdeniz ekibini yenerek 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen siyah-beyazlılar, sonrasında maçlarını yarın oynayacak olan Başakşehir ve G.Saray'ın puan kaybetmesini bekleyecek.

    10 ATTILAR, 3 YEDİLER
    BEŞİKTAŞ, Alanyaspor ile Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, ligde mücadele hakkını geçen sezon yakalayan rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a iki lig maçında da 4-1'lik skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezonki ilk müsabakada da deplasmanda 2-1 galip geldi. Rakibine 3 karşılaşmada toplam 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 gol yedi.

    Beşiktaş evinde 39 maçtır yenilmiyor. Siyah- beyazlılar, söz konusu 39 karşılaşmada 32 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı. Söz konusu 39 maçın 32'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 25 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.

    Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kara Kartal'da Atiba, Caner Erkin, Tosic, Oğuzhan ve Tolgay bugünkü karşılaşmada sarı kart görürse, 28. Haftada oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.

    Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular Q7, Medel ve Adriano, bugünkü mücadelede oynayamayacak. Trabzon, G.Birliği, Başakşehir ve bugünkü Alanya maçlarında forma giymeyen Portekizli yıldızın, 5 maçlık cezasının tamamlamasına 1 maç kaldı.




    Mini yorum / Turgay DEMİR: "Sıkıntı olmaz"
    Beşiktaş, üçüncü şampiyonluğu yaşayacaksa ligin sonuna kadar kayıpsız gitmesi lazım. Alanyaspor maçından başlayarak bir seri yakalamak şart. Ne teknik adam ne futbolcular ne de taraftar asla hata yapmamalılar. Siyah-beyazlı takımın bunu yapacak gücü var. Son iki yılın şampiyonu üçüncü kupayı da müzesine götürebilir. Burada önemli nokta forvetlerin klaslarını konuşturmasıdır. Ön taraftaki oyuncular vites yükseltirse, Beşiktaş hedefine varır. Alanya maçından itibaren iyi bir seri yakalanacağına inanıyorum. Beşiktaş'ın eksikleri var ancak kadrosu geniş olduğu için bu konuda bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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