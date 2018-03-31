Biz kazanalım onlar düşünsün
Güney ekibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kazanan Kara Kartak, bugün de sahadan galibiyetle ayrılmayı planlarken, ardından da şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek
10 ATTILAR, 3 YEDİLER
BEŞİKTAŞ, Alanyaspor ile Süper Lig'de 4. kez karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takım, ligde mücadele hakkını geçen sezon yakalayan rakibiyle oynadığı 3 karşılaşmayı da kazandı. 2016-2017 sezonunda Alanyaspor'a iki lig maçında da 4-1'lik skorlarla üstünlük kuran Beşiktaş, bu sezonki ilk müsabakada da deplasmanda 2-1 galip geldi. Rakibine 3 karşılaşmada toplam 10 gol atan siyah-beyazlı ekip, 3 gol yedi.
Beşiktaş evinde 39 maçtır yenilmiyor. Siyah- beyazlılar, söz konusu 39 karşılaşmada 32 galibiyet ve 7 beraberlikle 103 puan topladı. Söz konusu 39 maçın 32'sini Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 25 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı.
Siyah-beyazlılarda Alanyaspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kara Kartal'da Atiba, Caner Erkin, Tosic, Oğuzhan ve Tolgay bugünkü karşılaşmada sarı kart görürse, 28. Haftada oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek.
Beşiktaş'ta kart cezalısı oyuncular Q7, Medel ve Adriano, bugünkü mücadelede oynayamayacak. Trabzon, G.Birliği, Başakşehir ve bugünkü Alanya maçlarında forma giymeyen Portekizli yıldızın, 5 maçlık cezasının tamamlamasına 1 maç kaldı.
Mini yorum / Turgay DEMİR: "Sıkıntı olmaz"
Beşiktaş, üçüncü şampiyonluğu yaşayacaksa ligin sonuna kadar kayıpsız gitmesi lazım. Alanyaspor maçından başlayarak bir seri yakalamak şart. Ne teknik adam ne futbolcular ne de taraftar asla hata yapmamalılar. Siyah-beyazlı takımın bunu yapacak gücü var. Son iki yılın şampiyonu üçüncü kupayı da müzesine götürebilir. Burada önemli nokta forvetlerin klaslarını konuşturmasıdır. Ön taraftaki oyuncular vites yükseltirse, Beşiktaş hedefine varır. Alanya maçından itibaren iyi bir seri yakalanacağına inanıyorum. Beşiktaş'ın eksikleri var ancak kadrosu geniş olduğu için bu konuda bir sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:06
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
Biz kazanalım onlar düşünsün haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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