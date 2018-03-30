Oğuzhan kararını verdi! – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Oğuzhan kararını verdi!

    Oğuzhan kararını verdi!

    Beşiktaş'ta birçok kulüpten teklif alan kaptan Oğuzhan Özyakup, kulübünde kalmaktan yana.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:15
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