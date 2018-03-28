Roma'nın Talisca aşkı!
İtalyan basını, Roma Sportif Direktörü Monchi ile Talisca’nın menajeri Carlos Leite’nin görüşme yaptığını yazdı.
İTALYAN BASINI DA YAZDI
LA Gazetta Dello Sport, Roma'nın sportif direktörü Monchi ile Talisca'nın menajeri Carlos Leite'nin bir araya geldiğini yazdı. Haberde, görüşmenin oldukça olumlu geçtiği de vurgulandı.
BENFİCA İLE DE GÖRÜŞECEKLER
Roma'nın kısa süre içinde Benfica ile de temasa geçmesi bekleniyor... Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş'ın 1 Haziran'a kadar süresi bulunuyor.
ORMAN: ATAĞIMIZ OLABİLİR!
Öte yandan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da Talisca transferi hakkında konuştu. Orman, "Talisca da bir atağımız olabilir mi, olabilir. Zaten bunun sinyallerini verdik" dedi.
- 28 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:22
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 5
Yorum
ercisli he çok oynattın bide karaya veriyorsun işin gücün futbolcu yemek
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Aziz Yıldırım adaylığını açıklıyor!
Toplam 3
Yorum
Fenerli 20 yıl önce kimin kaç şampiyonluğu vardı? 20 yılda kimler kaç defa şampiyon oldu buna cevap ver? senin tek amacın Galatasaray mı ?
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Eljif kiraya, Harun kaleye!
Toplam 5
Yorum
alik elmas ekici valbuena guilano gibi oyuncuları serbest oynatacaksın.bırak kendisi kursun oyununu bak nasıl maç kazanılıyor.elması oynatmalı
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