Roma'nın Talisca aşkı! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    Roma'nın aşkı!

    Roma'nın Talisca aşkı!

    , Roma Sportif Direktörü Monchi ile ’nın menajeri ’nin görüşme yaptığını yazdı.

    Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Anderson 'nın bonservisini almak isteyen 'a İtalya'dan kötü haber geldi. Bir süredir Brezilyalı yıldızı yakından takip eden Roma resmi teklifini yaptı. Çizme basını konusunda yaşanan gelişmelere geniş yer ayırdı.

    İTALYAN BASINI DA YAZDI
    LA Gazetta Dello Sport, Roma'nın sportif direktörü Monchi ile Talisca'nın menajeri 'nin bir araya geldiğini yazdı. Haberde, görüşmenin oldukça olumlu geçtiği de vurgulandı.

    BENFİCA İLE DE GÖRÜŞECEKLER
    Roma'nın kısa süre içinde ile de temasa geçmesi bekleniyor... Brezilyalı yıldızın satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Beşiktaş'ın 1 Haziran'a kadar süresi bulunuyor.

    ORMAN: ATAĞIMIZ OLABİLİR!
    Öte yandan Beşiktaş Başkanı da Talisca transferi hakkında konuştu. Orman, "Talisca da bir atağımız olabilir mi, olabilir. Zaten bunun sinyallerini verdik" dedi.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:22
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