Fenerbahçe’ye gönderme – Fotomaç – 28 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’ye gönderme

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>’ye gönderme

    Beşiktaşlı taraftarlar, '27 Mart 'nde 'ye gönderme yaptı.

    Beşiktaşlı taraftarlar, '27 Mart 'nde 'ye gönderme yaptı. Çarşı'dan yapılan paylaşımda ile arasında yarı final maçında oynanan maçta Quaresma ile Josef De Souza arasında yaşanan olaya yer verilirken, De Souza'nın kendisini aldatmaya yönelik hareketi için 'tiyatro' göndermesi yapıldı.


    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ’ye gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN