Beşiktaşlı taraftarlar, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Çarşı'dan yapılan paylaşımda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında oynanan maçta Quaresma ile Josef De Souza arasında yaşanan olaya yer verilirken, De Souza'nın kendisini aldatmaya yönelik hareketi için 'tiyatro' göndermesi yapıldı.



