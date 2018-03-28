Atiba’yla görüşme sezon sonu – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    ’yla görüşme sezon sonu

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    yönetimi, Kanadalı yıldız ile ilgili sürpriz bir karar aldı.

    yönetimi, Kanadalı yıldız ile ilgili sürpriz bir karar aldı. Siyah-beyazlı yetkililer, tecrübeli oyuncunun 'a gelen ve görüşme talebinde bulunan menajeri Niclas Jenssen'e, "Şu an için tüm transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktık" yanıtını verdi. Jenssen'in, "İlgilenen bazı takımlar var" sözlerine ise siyah-beyazlılar, "Bizim cevabımız net, bizimle kalmak istiyorsa sezon sonuna kadar beklemeli" cevabı verildi. G.Saray ile Atiba arasında çıkan dedikoduların menajeri Jenssen tarafından yayıldığı iddiası da bu şekilde güçlenmiş oldu.
    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:05
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