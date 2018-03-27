Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!

54 puanlı Galatasaray, 53 puanlı Medipol Başakşehir ve 50 puanlı Beşiktaş, şu an için şampiyonluğa en yakın 3 aday. 48 puana sahip olan Fenerbahçe'nin işiyse diğer adaylara göre bir hayli zor. Her hafta yenilenen şampiyonluk hesapları genelde kendi maçlarının tamamının kazanılacağı ve rakiplerin de puan kaybedeceği varsayımları üzerinden yapılıyor.



BEŞİKTAŞ'A 8'DE 8 YETECEK Mİ

Kalan tüm maçlarını kazandığı takdirde şampiyonluk ipini 3'üncü kez göğüsleyeceğine inanan takımlardan biri de Beşiktaş.



Siyah Beyazlılar, Galatasaray'ın Trabzonspor, M. Başakşehir ve kendisi ile oynayacağı maçlarda mutlaka puan kaybedeceğini düşünüyor. Beşiktaş, bu hesabı yapsa bile 8 maçını da kazanması şampiyonluk için yetmeyebilir. Beşiktaş'ın 8 maçı da kazanıp şampiyon olabilmesi için Galatasaray'ı yenip başka bir maçta daha puan kaybetmesini beklemesinin yanı sıra M. Başakşehir'in de kalan 8 haftada en az iki maçını kaybetmesi gerekiyor. Çünkü ikili averajda M.Başakşehir'e kaybeden Kara Kartallar, olası puan eşitliğinde M.Başakşehir'in gerisinde kalıyor.



SON 15 SEZONDA SADECE BİR KEZ BAŞARDI

İstatiksel açıdan bakıldığında da Beşiktaş'ın son 15 yıla göre 8'de 8 yapma olasılığı da oldukça zor.



Beşiktaş'ın son 15 sezonda sadece 1 kez 8 maçlık serisi var ve bu serideki maçların 1 tanesi hükmen galibiyet şeklinde. Siyah Beyazlılar 2009-2010 sezonunda 3-0'lık hükmen Ankaraspor maçından sonra 7 maç daha kazanarak 8 galibiyetlik bir seri yakalamış. Beşiktaş'ın bunun dışındaki en uzun serisi ise 7 maç. 2002-2003 sezonunda 100. yıl şampiyonluğunun yaşandığı Lucescu'lu dönemde iki kez 7'şer maçlık seri yakalayan Kara Kartallar, 2014 - 2015'te Biliç'li sezonda da 7 maçlık seriye ulaşmış.



2007-2008 sezonunda 6 galibiyetlik serisi olan Siyah Beyazlıların Şenol Güneş dönemindeki en uzun galibiyet serileri ise 5 maç olmuş. İlk şampiyonluğun geldiği 2015-2016 sezonunda 5 maç olan seri, 2'nci şampiyonluğun yaşandığı geçen sezon 4 maçta kalmış. Beşiktaş'ın bu sezon ise 3 maçtan fazla galibiyet serisi bulunmuyor. Şampiyon olunan iki sezonun son 8 haftalarına bakıldığında da 2015-2016 sezonunda 5 galibiyet 2 yenilgi ve 1 beraberlik, 206-2017 sezonunda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi görülmekte.



Tüm bu tablolara bakıldığında Beşiktaş'ın 8 maçını da kazanıp şampiyon olabilmesi için Şenol Güneş ve öğrencilerinin olağanüstü bir performans göstermeleri gerektiği net bir şekilde ortada.