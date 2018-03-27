Sözleşmeye Arsenal engeli!
Beşiktaş, genç yıldızı Oğuzhan Özyakup'la kontrat yenileme konusunda el sıkıştı; ancak işin resmiyete dökülmesinin önünde ciddi bir engel var...
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 10:30
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 4
Yorum
toko love yerine alinsaydi olurdu ama sezon basi baska hedeflere yönelmeliyiz takim genclesmeli toko ekambi ye bakmak lazim abu önermisti
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 1
Yorum
ökkeş peki bu üç haftada fener de sivas ve kayseri deplasmanı ile içerde osmanlı ile oynayacak. bu süreçte fener kesinlikle kopar
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Okay Yokuşlu'ya dev talip!
Toplam 1
Yorum
Salih 6107 Buyursunlar, çok büyük rakamlar mesela 40 milyon euro gibi vermezlerse havalarını alırlar. Satamayız, ancak borçlarımız ve çocuğun istikbali
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