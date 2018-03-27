Sözleşmeye Arsenal engeli! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Sözleşmeye engeli!

    Sözleşmeye <a href="/index/arsenal?id=b51795ab-9b64-427c-9ece-19f91fae4916" class="" rel="tag">Arsenal</a> engeli!

    Beşiktaş, genç yıldızı Oğuzhan Özyakup'la kontrat yenileme konusunda el sıkıştı; ancak işin resmiyete dökülmesinin önünde ciddi bir engel var...

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:30
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