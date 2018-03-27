Everton Ozi’nin peşini bırakmıyor – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    Everton Ozi’nin peşini bırakmıyor

    Everton Ozi’nin peşini bırakmıyor

    Beşiktaş’tan ’u transfer eden Everton, için de yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor

    ingiliz kulübü Everton Beşiktaş'ın yıldız ismi 'u transfer etmek için kolları sıvadı. Devre arasında 'u astronomik bir rakamla transfer eden İngiliz kulübünün Siyah-Beyazlı kulübe yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü Beşiktaş Yönetimi'nin yıldız oyuncu için 18 milyon Euro'dan aşağı bir rakamı kabul etmeyeceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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