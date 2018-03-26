Dünyanın en zenginlerinden Al Thani, kendisi ve çocuklarının Beşiktaş'a üye olmak istediğini söyleyince, Orman Al Thani ve ailesinin 'onur üyesi' olacaklarını bildirdi. Katar Savunma Bakanı Al Attiyah da Beşiktaş'a elinden gelen bütün desteği vereceğini söyledi.
Orman ile Katar Savunma Bakanı Al Attiyah arasında 1 saat süren görüşmenin 50 dakikasında Beşiktaş konuşuldu. Aynı zamanda Al Sadd Kulübü'nün de başkanı olan Al Attiyah, siyah beyazlı takımı yakından tanıdığını ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçları hayranlıkla izlediğini anlattı.
Al Attiyah, başkanlık yaptığı Al Sadd'ın renklerinin siyah beyaz olması nedeniyle Beşiktaş'a özel bir sempatisi olduğunu da ifade etti. Bakan Al Attiyah, Katar Havayolları (Qatar Airways) ve Qatar Foundation'un Beşiktaş Kulübü'ne sponsor olması için elinden gelen bütün çabayı göstereceğini de sözlerine ekledi.
"PEPE'Yİ ALAMADINIZ AMA FORMASINI GETİRDİK"
Al-Khelaifi, Katar'da bir araya geldiği Orman'a, "Tam Pepe ile anlaştık derken, elimizden aldınız" dedi. Beşiktaş Başkanı ise yanında getirdiği Pepe formasını hediye ederken espriyi patlattı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Katar'daki temasları sırasında Paris Saint Germain (PSG) Kulübü Başkanı ve beIN Medya Grup CEO'su Nasser Al-Khelaifi ile de bir görüşme yaptı. Eski bir profesyonel tenisçi olan ve Katar Tenis Federasyonu Başkanlığı da yapan Al-Khelaifi'nin daveti üzerine gerçekleşen görüşme son derece samimi bir ortamda geçti.
Orman ve Al-Khelaifi'nin sohbetinin ağırlıklı konusu Portekizli futbolcu Pepe idi. Al-Khelaifi, sezon başında Pepe'yi Paris Saint Germain'e transfer etmek istediğini hatırlatarak, "Tam Pepe ile anlaştık derken, siz elimizden aldınız" dedi.
Katar'da görüştüğü iş insanlarına hediye etmek üzere İstanbul'dan çok sayıda Beşiktaşlı futbolcunun imzalı formasını götüren Fikret Orman, Nasser Al-Khelaifi'ye tesadüfen yanında getirdiği Pepe forması armağan etti. Beşiktaş Başkanı, formayı verirken, "Pepe'yi bizim elimizden alamadınız ama size formasını getirdik" diye espri yaptı.
(Hürriyet)
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:35
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Yorum
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
Beşiktaş Pepe'yi bakın kimin elinden kapmış! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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