Beşiktaş Pepe'yi bakın kimin elinden kapmış! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'yi bakın kimin elinden kapmış!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a>'yi bakın kimin elinden kapmış!

    Dünyanın en zenginlerinden , kendisi ve çocuklarının 'a üye olmak istediğini söyleyince, Orman ve ailesinin 'onur üyesi' olacaklarını bildirdi. Savunma Bakanı da 'a elinden gelen bütün desteği vereceğini söyledi.

    'ı bir dünya kulübü yapma yolunda önemli mesafe kat eden başkan , hafta içinde 'a çok önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'den 25 iş insanı ile birlikte Doha'ya giden Orman, Savunma Bakanı Khalid Bin Mohammad , Katar İşadamları Derneği Başkanı Sheikh Faysal bin Qasim , Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve Kulübü CEO'su Turki bin Nasser Al-Ali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda önemli isimle bir araya geldi.

    Orman ile Katar Savunma Bakanı arasında 1 saat süren görüşmenin 50 dakikasında konuşuldu. Aynı zamanda Kulübü'nün de başkanı olan Al Attiyah, siyah beyazlı takımı yakından tanıdığını ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aldığı başarılı sonuçları hayranlıkla izlediğini anlattı.

    Al Attiyah, başkanlık yaptığı Al Sadd'ın renklerinin siyah beyaz olması nedeniyle Beşiktaş'a özel bir sempatisi olduğunu da ifade etti. Bakan Al Attiyah, Katar Havayolları (Qatar Airways) ve Qatar Foundation'un Beşiktaş Kulübü'ne sponsor olması için elinden gelen bütün çabayı göstereceğini de sözlerine ekledi.

    "PEPE'Yİ ALAMADINIZ AMA FORMASINI GETİRDİK"
    Al-Khelaifi, Katar'da bir araya geldiği Orman'a, "Tam ile anlaştık derken, elimizden aldınız" dedi. Beşiktaş Başkanı ise yanında getirdiği formasını hediye ederken espriyi patlattı.

    Beşiktaş Başkanı , Katar'daki temasları sırasında () Kulübü Başkanı ve beIN Medya Grup CEO'su Nasser Al-Khelaifi ile de bir görüşme yaptı. Eski bir profesyonel tenisçi olan ve Katar Tenis Federasyonu Başkanlığı da yapan Al-Khelaifi'nin daveti üzerine gerçekleşen görüşme son derece samimi bir ortamda geçti.

    Orman ve Al-Khelaifi'nin sohbetinin ağırlıklı konusu Portekizli futbolcu Pepe idi. Al-Khelaifi, sezon başında Pepe'yi 'e transfer etmek istediğini hatırlatarak, "Tam Pepe ile anlaştık derken, siz elimizden aldınız" dedi.

    Katar'da görüştüğü iş insanlarına hediye etmek üzere İstanbul'dan çok sayıda Beşiktaşlı futbolcunun imzalı formasını götüren Fikret Orman, Nasser Al-Khelaifi'ye tesadüfen yanında getirdiği Pepe forması armağan etti. Beşiktaş Başkanı, formayı verirken, "Pepe'yi bizim elimizden alamadınız ama size formasını getirdik" diye espri yaptı.

    (Hürriyet)

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:35
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