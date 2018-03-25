Beşiktaş, UEFA’nın yeni prim sistemi bu sezon uygulansaydı 10 milyon Euro daha çok kazanacaktı. Performans bonuslarından 25 milyon Euro kasasına koyan siyah-beyazlılar, 35 milyon Euro'nun sahibi olacaktı.
Devler Ligi'nde grup aşamasında rekor puanın yanı sıra rekor kazanca da imza atan siyah-beyazlılar, grup aşamasından namağlup çıkmalarının ardından eşleştiği Bayern'e son 16 turunda elendi, sadece performans primi olarak 25.7 milyon Euro ile sezonu noktaladı. Buna yayın havuzunun da eklenmesiyle 50 milyon Euro'luk bir gelirin sahibi oldu.
Beşiktaş'ın sadece performansı karşılığında elde edeceği gelir yeni sisteme göre 35,3 milyon Euro olacaktı. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) arasında varılan anlaşmaya göre 2018-19 sezonundan itibaren yeni prim sistemine geçilecek. Buna göre gruba katılım, galibiyet-beraberlik ve ileri ki turlar için verilen paralarda büyük artışlar meydana gelecek. Bu durum, önümüzdeki sezondan itibaren bu kulvarda mücadele edecek ekiplerin daha büyük gelirlere imza atmalarını sağlayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takım sadece performansa bağlı primlerden 100 milyon Euro'nun üstünde kazanabilecek.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 10:10
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Talisca seferberliği! Benfica'ya iki teklif...
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thebarbaros talisca 2 yıldır bonservisimi alın diye yalvardı, baktı ki hareket yok bu yolu seçti. abubakar da bu şekilde elden kaçmadı mı !
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Bebek Gomis satışta!
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GSLİ Çok fazla 129 tl bee kim verecek o kadar para
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Yıldırım yeniden aday mı? Açıkladı...
Toplam 14
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bjkli Kongrede rakip aday çıkmasının klubü bölmeyle ne alakası var anlamadım bir türlü?
Beşiktaş'ta 10 Milyon Euro'luk kayıp! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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