Beşiktaş'ta 10 Milyon Euro'luk kayıp! – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    'ta 10 Milyon 'luk kayıp!

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta 10 Milyon <a href="/index/euro?id=d791390f-c535-4cf9-a5ad-055e10f49ef9" class="" rel="tag">Euro</a>'luk kayıp!

    , ’nın yeni prim sistemi bu sezon uygulansaydı 10 milyon daha çok kazanacaktı. Performans bonuslarından 25 milyon kasasına koyan siyah-beyazlılar, 35 milyon Euro'nun sahibi olacaktı.

    Milliyet'in haberine göre; Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kıran , bu sezon ki performansını gelecek sezon göstermiş olması halinde ya da Şampiyonlar Ligi'nin yeni yönetmeliği bu sezon uygulanmış olması halinde çok daha büyük kazançlara imza atacaktı.

    Devler Ligi'nde grup aşamasında rekor puanın yanı sıra rekor kazanca da imza atan siyah-beyazlılar, grup aşamasından namağlup çıkmalarının ardından eşleştiği Bayern'e son 16 turunda elendi, sadece performans primi olarak 25.7 milyon ile sezonu noktaladı. Buna yayın havuzunun da eklenmesiyle 50 milyon 'luk bir gelirin sahibi oldu.

    'ın sadece performansı karşılığında elde edeceği gelir yeni sisteme göre 35,3 milyon Euro olacaktı. ile Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) arasında varılan anlaşmaya göre 2018-19 sezonundan itibaren yeni prim sistemine geçilecek. Buna göre gruba katılım, galibiyet-beraberlik ve ileri ki turlar için verilen paralarda büyük artışlar meydana gelecek. Bu durum, önümüzdeki sezondan itibaren bu kulvarda mücadele edecek ekiplerin daha büyük gelirlere imza atmalarını sağlayacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacak takım sadece performansa bağlı primlerden 100 milyon Euro'nun üstünde kazanabilecek.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:10
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