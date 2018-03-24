Kimler istedi ama gitmedim – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Kimler istedi ama gitmedim

    Kimler istedi ama gitmedim

    Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, İtalya basınına konuştu.

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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