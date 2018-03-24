Beşiktaş'ın Q7 planı! Rusya... – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    'ın Q7 planı! ...

    Beşiktaş'ın Q7 planı! Rusya...

    , için gelen teklifleri Portekizli oyuncunun 'da düzenlenecek 'nda göstereceği performansa göre değerinde meydana gelebilecek olası artış için beklemeye aldı.

    yönetimi, yıldız futbolcusu için gelen teklifleri değerlendirmeye almıyor. Özellikle kulüplerinin gözdesi olan Portekizli futbolcuya çok sayıda talip çıktığı belirtilirken, yönetimin şimdilik pazarlık masasına oturmaya yanaşmadığı kaydedildi. Başkan 'ın bu konuda kendisini arayan menajerlere, "Dünya Kupası'ndan sonra gelin. Daha önce kimseyle görüşmeyeceğiz" dediği öğrenildi.

    HEM REKLAM YAPACAK HEM PARA KAZANACAK
    Portekiz ile 'da düzenlenecek 'na katılacak olan Q7'nin bu sayede değerini daha da katlayacağını düşünen siyahbeyazlılar, bu nedenle aceleci davranmıyor. Beşiktaş, yeni sezon öncesi 34 yaşında olan Quaresma'yı Çin'e satıp hem ismini geniş kitlelere duyurup reklam yapmayı hem de önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Beşiktaş ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Quaresma, bu sezon forma giydiği 33 maçta 4 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

    SABAH

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:26
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