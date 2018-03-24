"Başarılı olmam şart!" – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    "Başarılı olmam şart!"

    "Başarılı olmam şart!"

    Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Babel, kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Babel, kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kariyerinde önemli bir dönemden geçtiğini kaydeden Babel, hem hem de Hollanda'da başarılı olmak zorunluluğunu vurguladı. Tecrübeli yıldız, "Şu an önümdeki tablo oldukça pozitif. Hollanda Milli Takımı'nda devam etmek istiyorum, bu nedenle Beşiktaş'taki başarım önemli" dedi.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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