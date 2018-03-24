"Başarılı olmam şart!"
Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Babel, Hollanda Milli Takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Babel, Hollanda Milli Takım kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kariyerinde önemli bir dönemden geçtiğini kaydeden Babel, hem Beşiktaş hem de Hollanda'da başarılı olmak zorunluluğunu vurguladı. Tecrübeli yıldız, "Şu an önümdeki tablo oldukça pozitif. Hollanda Milli Takımı'nda devam etmek istiyorum, bu nedenle Beşiktaş'taki başarım önemli" dedi.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
"Başarılı olmam şart!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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