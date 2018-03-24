Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, vatandaşı ve eski takım arkadaşı Dani Alves'e Beşiktaş forması hediye etti.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, vatandaşı ve eski takım arkadaşı Dani Alves'e Beşiktaş forması hediye etti. Siyah-beyazlı oyuncunun bu jestine karşılık Dani Alves, sosyal medya hesabından, yakın arkadaşının gönderdiği Beşiktaş formasını paylaştı. PSG'li oyuncu yaptığı paylaşımda; "Hediyen için teşekkürler dostum" ifadelerini kullandı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:39
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Adriano’dan, Alves’e Beşiktaş forması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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