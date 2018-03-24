Adriano’dan, Alves’e Beşiktaş forması – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    ’dan, Alves’e forması

    <a href="/index/adriano?id=db796b06-12e5-4e9d-b93c-77d87366faa8" class="" rel="tag">Adriano</a>’dan, Alves’e <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> forması

    'ın Brezilyalı yıldızı , vatandaşı ve eski takım arkadaşı 'e forması hediye etti.

    'ın Brezilyalı yıldızı , vatandaşı ve eski takım arkadaşı 'e forması hediye etti. Siyah-beyazlı oyuncunun bu jestine karşılık , sosyal medya hesabından, yakın arkadaşının gönderdiği formasını paylaştı. 'li oyuncu yaptığı paylaşımda; "Hediyen için teşekkürler dostum" ifadelerini kullandı.


    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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