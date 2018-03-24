Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, vatandaşı ve eski takım arkadaşı Dani Alves'e Beşiktaş forması hediye etti. Siyah-beyazlı oyuncunun bu jestine karşılık Dani Alves, sosyal medya hesabından, yakın arkadaşının gönderdiği Beşiktaş formasını paylaştı. PSG'li oyuncu yaptığı paylaşımda; "Hediyen için teşekkürler dostum" ifadelerini kullandı.



