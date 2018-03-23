Beşiktaşlı yıldız Adriano, milli takıma giden Talisca’yı aradığını belirterek “Ona bu anın zevkini çıkarmasını söyledim, çünkü kariyerimiz kısa” dedi
Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı Adriano, Brezilya basınına açıklamalarda bulundu. Anderson Talisca'nın milli takıma seçilmesini değerlendiren Adriano, arkadaşının milli takımda olmayı hak ettiğini belirterek, "Talisca'nın oyun karakteristiği Rivaldo'ya benziyor. Milli Takım'da olmayı hak etti. Talisca için çok önemli bir an. Tite, Dünya Kupası'ndan önce bence yeni oyuncuları görecektir" ifadelerini kullandı.
MUTLU OLMASI GEREKiYOR
Adriano, Talisca ile telefonda konuştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Bu anın zevkini çıkarmasını ve mutlu olmasını söyledim. Çünkü kariyerimiz kısa. Muhteşem yıldızlarla birlikte olacak ve bu nedenle kendisini çok iyi gösterme fırsatı var. Talisca, Roberto Firmino'nun oynadığı bölgede görev olabilir. Talisca'nın ideal pozisyonu bence ön taraf, orada daha etkili olduğunu düşünüyorum.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:42
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
demir oren en problemsiz gs fb maci 400 bin tl yuhh tff fb sin sirtinda sopa hakemler ayağında pranga vay fenerin haline cek aziz takimi ligden
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Terim İspanyol gol makinesinin peşinde
Toplam 6
Yorum
sercan korkmaz ucuza alıp, iyi fiyata satabileceğine inanıyosa alsın.
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PFDK'dan Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman kararı
Toplam 2
Yorum
misafir 42 bu futbol federasyonunun görevi fb ve konya spora ceza vermekmi yeter artık s..olun gidin i..neler hakemlerle doğradıgınız yetmiyormu
Adriano’dan Talisca’ya öğüt haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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