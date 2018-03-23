Adriano’dan Talisca’ya öğüt – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    ’dan ’ya öğüt

    <a href="/index/adriano?id=db796b06-12e5-4e9d-b93c-77d87366faa8" class="" rel="tag">Adriano</a>’dan <a href="/index/talisca?id=0257a841-e64b-4c2b-9029-5d18d188b589" class="" rel="tag">Talisca</a>’ya öğüt

    Beşiktaşlı yıldız , milli takıma giden ’yı aradığını belirterek “Ona bu anın zevkini çıkarmasını söyledim, çünkü kariyerimiz kısa” dedi

    'ın tecrübeli yıldızı , basınına açıklamalarda bulundu. Anderson 'nın milli takıma seçilmesini değerlendiren , arkadaşının milli takımda olmayı hak ettiğini belirterek, "'nın oyun karakteristiği Rivaldo'ya benziyor. Milli Takım'da olmayı hak etti. Talisca için çok önemli bir an. Tite, 'ndan önce bence yeni oyuncuları görecektir" ifadelerini kullandı.

    MUTLU OLMASI GEREKiYOR
    Adriano, Talisca ile telefonda konuştuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Bu anın zevkini çıkarmasını ve mutlu olmasını söyledim. Çünkü kariyerimiz kısa. Muhteşem yıldızlarla birlikte olacak ve bu nedenle kendisini çok iyi gösterme fırsatı var. Talisca, Roberto Firmino'nun oynadığı bölgede görev olabilir. Talisca'nın ideal pozisyonu bence ön taraf, orada daha etkili olduğunu düşünüyorum.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:42
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