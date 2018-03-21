Vida, Mandzukic'i İstanbul'a getirdi!

Milliyet'in haberine göre; Kartal'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü golcü Mario Mandzukic'i önceki akşam Etiler Nusret'te konuk etti.

Hırvatistan Milli Takımı kampına katılmadan önce İstanbul'a gelerek Vida ile buluşan Mandzukic keyifli bir akşam geçirdi. Mekanda özellikle Beşiktaşlı taraflarların yoğun ilgisiyle karşılaşan iki yıldız futbolcu, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak bol bol selfie çekildi.