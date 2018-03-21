Vida, Mandzukic'i İstanbul'a getirdi!
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Juventus’ta forma giyen dünyaca ünlü golcü Mario Mandzukic’i önceki akşam Etiler Nusret’te konuk etti.
Milliyet'in haberine göre; Kartal'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü golcü Mario Mandzukic'i önceki akşam Etiler Nusret'te konuk etti.
Hırvatistan Milli Takımı kampına katılmadan önce İstanbul'a gelerek Vida ile buluşan Mandzukic keyifli bir akşam geçirdi. Mekanda özellikle Beşiktaşlı taraflarların yoğun ilgisiyle karşılaşan iki yıldız futbolcu, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak bol bol selfie çekildi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:32
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Sezon sonunda dev operasyon!
Toplam 4
Yorum
arsen l. Sezon sonuna gerek yok.Şimdiden Lens,Negredo,Talisca ve Oğuzhanı kadroya alma operasyon kendiliğinden yapılmış olur.Bir de Ş.Güneş'e cesaret
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Benitez, Beşiktaş'ın yıldızını resmen açıkladı
Toplam 2
Yorum
BJK'li 2 maç iyi 4 maç yok Tolgay'i daha fazla parlatamicak ve yararlanamiyacak BJK 20 veriyorlarsa satin gitsin..
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Hedef 4 maçta 12 puan
Toplam 7
Yorum
32.adam Başakşehir maçında aklınız nerede idi 10 kişi kalan takıma şut atamadınız!
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