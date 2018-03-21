Vida, Mandzukic'i İstanbul'a getirdi! – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Vida, Mandzukic'i 'a getirdi!

    Vida, Mandzukic'i İstanbul'a getirdi!

    Beşiktaş'ın Hırvat stoperi , ’ta forma giyen dünyaca ünlü golcü ’i önceki akşam ’te konuk etti.

    Milliyet'in haberine göre; 'ın Hırvat stoperi , 'ta forma giyen dünyaca ünlü golcü 'i önceki akşam 'te konuk etti.

    Hırvatistan kampına katılmadan önce 'a gelerek Vida ile buluşan Mandzukic keyifli bir akşam geçirdi. Mekanda özellikle Beşiktaşlı taraflarların yoğun ilgisiyle karşılaşan iki yıldız futbolcu, hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayarak bol bol selfie çekildi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:32
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