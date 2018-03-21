Turgay Demir’in acı kaybı – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    ’in acı kaybı

    Turgay Demir’in acı kaybı

    Yazarımız ve A Spor yorumcusu , ağabeyi 'i kaybetti...

    Yazarımız ve A Spor yorumcusu , ağabeyi 'i kaybetti... Bir süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Oktay Demir, dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi dün Uzunköprü Kırcasalih Köyü Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından, Kırcasalih aile kabristanlığına defnedildi. FOTOMAÇ ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve yazarımız Turgay Demir'e sabırlar ve başsağlığı diliyoruz.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:29
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