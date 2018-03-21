Turgay Demir’in acı kaybı
Yazarımız ve A Spor yorumcusu Turgay Demir, ağabeyi Oktay Demir'i kaybetti...
Yazarımız ve A Spor yorumcusu Turgay Demir, ağabeyi Oktay Demir'i kaybetti... Bir süredir yakalandığı amansız hastalıkla mücadele eden Oktay Demir, dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi dün Edirne Uzunköprü Kırcasalih Köyü Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından, Kırcasalih aile kabristanlığına defnedildi. FOTOMAÇ ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve yazarımız Turgay Demir'e sabırlar ve başsağlığı diliyoruz.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 2
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galah bu ne ya türk oyuncular 1 sayi bile atamiyor
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