Puan kaybına tahammül yok – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    kaybına tahammül yok

    <a href="/index/puan?id=f1b539a4-b205-488a-bd7d-c4a5f673a773" class="" rel="tag">Puan</a> kaybına tahammül yok
    Eski yönetici Levent Erdoğan, 'ın şampiyonluk şansının yüksek olduğunu söyledi. Erdoğan, "Kazanmamız gereken hayati maçta üç kaybettik. Artık kaybetme lüksümüz yok. çünkü kaybedeceğimiz her puan bizi şampiyonluktan uzaklaştıracaktır. Bundan sonra puan kaybetmezsek şampiyonluk şansımızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:42
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