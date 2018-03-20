Başakşehir maçında sakatlanan Oğuzhan Özyakup'un sağ kalça adalesinde yırtık ve kas içine kanama tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oğuzhan'ın önceki gece Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ına göre sağ kalça Adduktor longus adalesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiştir" denildi. Bu gelişme üzerine Oğuzhan, Milli Takım kadrosundan çıkartılırken; tedavisinin siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından yapılacağı bildirildi.