Oğuzhan Özyakup’ta yırtık ve kanama – Fotomaç – 20 Mart 2018
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    20 Mart 2018, Salı
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    ’ta yırtık ve kanama

    <a href="/index/oguzhan-ozyakup?id=fd358165-4635-49df-9bea-a3775fb53ab0" class="" rel="tag">Oğuzhan Özyakup</a>’ta yırtık ve kanama

    Başakşehir maçında sakatlanan 'un sağ kalça adalesinde yırtık ve kas içine kanama tespit edildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Oğuzhan'ın önceki gece Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR'ına göre sağ kalça Adduktor longus adalesinde fascia yırtığı ve kas içine kanama tespit edilmiştir" denildi. Bu gelişme üzerine Oğuzhan, Milli Takım kadrosundan çıkartılırken; tedavisinin siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından yapılacağı bildirildi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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