Negredo taburcu oluyor! – Fotomaç – 20 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    taburcu oluyor!

    Negredo taburcu oluyor!
    Önceki akşama kadar Beşiktaş'ın deplasmanda attığı son 5 golün 4'ünde 1 gol ve 3 asistle damga vuran Alvaro Negredo'nun sağ elmacık kemiği kırıldı. Kırık nedeniyle ameliyata alınan Negredo'nun elmacık kemiğindeki kırık başarılı operasyonla onarıldı. Bir süre yüz maskesi ile futbol hayatına devam etmesi önerilen ünlü futbolcunun genel durumu iyi olduğu ve bugün taburcu olacağı ifade edildi.
    1. 20 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Negredo taburcu oluyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN