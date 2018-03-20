"Biz bu şampiyonluğu alacağız"
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, önlerinde sekiz maçın daha olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır'. Başakşehir'e yenildik ama, biz bu şampiyonluğu alacağız" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün akşam düzenlenen 115'nci yıl kutlamalarına katılan Orman, Medipol Başakşehir karşısında şansız değil, iyi olmadıkları için yenildiklerini ifade etti.
Önlerine bakacaklarını kaydeden Fikret Orman, "Önümüzde daha sekiz maç var. Çok sular geçer altından. Bizim açımızdan özeleştiri yapma süreci bu. Şenol Güneş hocamızla birlikte kazanacağız, yine şampiyon olacağız" dedi.
Taraftarlarla beraber olmanın önemli olduğuna dikkat çeken Orman, "Maç kaybetmiş olabiliriz. Ama biz sizlerle birlikte şampiyon olacağız. Birlik olacağız" diye konuştu.
Kıbrıslı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği geceyi düzenleyenlere teşekkür eden Orman, "Kıbrıs'ı da çok sevdiğini" söyledi. Sanatçı Ömür Gedik'in de sahne aldığı gecede, taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.
- 20 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 14:08
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 11
Yorum
fb07 aykut hiç ayağı kabiliyetli adam oynatmadı ki.ör: vabeuna,elif elmas,mehmet ekici,soldado.nerde çok koşan ama yeteneksiz var o kadroda.
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"İçişleri Bakanı amcam olur" diye kandırmış
Toplam 1
Yorum
millet adam hiç ayağı kabiliyetli adam oynatmıyor.ör: vabeuna,elif elmas,mehmet ekici,soldado.nerde çok koşan ama yeteneksiz var o kadroda
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Malatyaspor’un hedefi 40 puan
Toplam 1
Yorum
MAMALA44 SON 2 MAÇIDA İZLEYEN BİR MALATYALI OLARAK.0 PUAN ALDIK.ANCAK FB Yİ YENEBİLİR,TS LADA BERABERE KALABİLİRDİK.EROL HOCAYA DESTEK OLALIM.İYİYİZ.
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