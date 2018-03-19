Beşiktaş'ın sorunu bulundu! – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'ın sorunu bulundu!

    Beşiktaş'ın sorunu bulundu!

    Dün 10 kişi kalan karşısında yarım saat boyunca gol bulamayan 'ta, rakamlar bu sezonki problemi ortaya koyuyor.

    Kadrosunda , , , Babel, Lens ve Quaresma gibi yetenekli hücum oyuncuları olmasına rağmen skor yapmakta zorlanan takımının istatistikleri, "problem oynanan oyunda mı?" yoksa "forvet oyuncularının formsuzluğunda mı?" sorularını sordurttu.

    Verilere göre; Beşiktaş bu sezon maç başına en çok şut çeken (maç başına 14) ve en çok isabetli şutu (maç başına 6) bulunan takım olmasına rağmen, lider Galatasaray'dan 14 eksik gol atmış durumda.

    Ligde 26 maçta 47 golü bulunan Beşiktaş'ın maç başına gol ortalaması 1.8 iken; 'in Beşiktaş'ın başındaki ilk yılı olan 2015-2016 sezonunda 34 maçta 75 gol atan takım, maç başına 2.2'lik gol oranı tutturmuştu. Beşiktaş'ın o yıl forvet hattında sezonu gol kralı (26 gol) olarak tamamlayan Mario Gomez ve şimdilerde 'i kasıp kavuran (8 gol) bulunuyordu. Geçtiğimiz sezon ise 34 maçta 73 gol atan takımın maç başına gol ortalaması 2.1'di. Forvet hattında ise Cenk Tosun (20 gol) ve Aboubakar (12 gol) bulunuyordu. Diğer bir şaşırtan veriyse, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonlarda rakip kaleye daha az isabetli şut çekiyor olması oldu. Yani Beşiktaş daha az şut çekmesine rağmen kaliteli ayaklarıyla daha fazla gol bulabiliyordu.

    Beşiktaş takımının forvet oyuncularının bu sezonki performanslarıysa geçtiğimiz yıllara oranla oldukça kötü durumda. Beşiktaş ile 26 maça çıkan İspanyol forvet Negredo'nun ulaştığı gol sayısı 5. Devre arasında transfer edilen Vagner Love ise sadece 2 gol bulabildi ve bunları da maçında attı.

    Fotomac.com.tr / Analiz

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:05
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