Beşiktaş'ın sorunu bulundu!

Kadrosunda Negredo, Vagner Love, Talisca, Babel, Lens ve Quaresma gibi yetenekli hücum oyuncuları olmasına rağmen skor yapmakta zorlanan Beşiktaş takımının istatistikleri, "problem oynanan oyunda mı?" yoksa "forvet oyuncularının formsuzluğunda mı?" sorularını sordurttu.

Verilere göre; Beşiktaş bu sezon maç başına en çok şut çeken (maç başına 14) ve en çok isabetli şutu (maç başına 6) bulunan takım olmasına rağmen, lider Galatasaray'dan 14 eksik gol atmış durumda.

Ligde 26 maçta 47 golü bulunan Beşiktaş'ın maç başına gol ortalaması 1.8 iken; Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başındaki ilk yılı olan 2015-2016 sezonunda 34 maçta 75 gol atan takım, maç başına 2.2'lik gol oranı tutturmuştu. Beşiktaş'ın o yıl forvet hattında sezonu gol kralı (26 gol) olarak tamamlayan Mario Gomez ve şimdilerde Premier Lig'i kasıp kavuran Cenk Tosun (8 gol) bulunuyordu. Geçtiğimiz sezon ise 34 maçta 73 gol atan takımın maç başına gol ortalaması 2.1'di. Forvet hattında ise Cenk Tosun (20 gol) ve Aboubakar (12 gol) bulunuyordu. Diğer bir şaşırtan veriyse, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonlarda rakip kaleye daha az isabetli şut çekiyor olması oldu. Yani Beşiktaş daha az şut çekmesine rağmen kaliteli ayaklarıyla daha fazla gol bulabiliyordu.

Beşiktaş takımının forvet oyuncularının bu sezonki performanslarıysa geçtiğimiz yıllara oranla oldukça kötü durumda. Beşiktaş ile 26 maça çıkan İspanyol forvet Negredo'nun ulaştığı gol sayısı 5. Devre arasında transfer edilen Vagner Love ise sadece 2 gol bulabildi ve bunları da Karabük maçında attı.

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