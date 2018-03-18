Vida müjdesi – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Vida müjdesi

    Vida müjdesi

    2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Peru ve ile karşılaşacak Hırvatistan 'nın aday kadrosuna, 'tan Domagoj Vida da davet edildi. 'ye kiralanan ise kadroda kendine yer bulamadı.

    Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Zlatko Dalic, Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesi bu ay oynayacakları iki hazırlık maçının 25 kişilik aday kadrosunu belirledi.

    Kadroya 'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida da çağrıldı.

    Peru ile 23 Mart, Meksika ile 27 Mart'ta ABD'de karşılaşacak Hırvatistan'ın aday kadrosu şöyle:

    Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)
    Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Zoran Nizic (Hajduk Split), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)
    Orta saha: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Moskova), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)
    Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), (Juventus), Duje Cop (Standard Liege), Nikola Kalinic (Milan)

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 14:36
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