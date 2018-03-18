Vida müjdesi
2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Peru ve Meksika ile karşılaşacak Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna, Beşiktaş'tan Domagoj Vida da davet edildi. Club Brugge'ye kiralanan Matej Mitrovic ise kadroda kendine yer bulamadı.
Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Zlatko Dalic, Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesi bu ay oynayacakları iki hazırlık maçının 25 kişilik aday kadrosunu belirledi.
Kadroya Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida da çağrıldı.
Peru ile 23 Mart, Meksika ile 27 Mart'ta ABD'de karşılaşacak Hırvatistan'ın aday kadrosu şöyle:
Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)
Defans: Domagoj Vida (Beşiktaş), Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Zoran Nizic (Hajduk Split), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen)
Orta saha: Milan Badelj (Fiorentina), Ivan Rakitic (Barcelona), Marcelo Brozovic (Inter), Mateo Kovacic (Real Madrid), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Moskova), Filip Bradaric (Rijeka), Luka Modric (Real Madrid)
Forvet: Ivan Perisic (Inter), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt), Marko Pjaca (Schalke 04), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Mario Mandzukic (Juventus), Duje Cop (Standard Liege), Nikola Kalinic (Milan)
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 14:36
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Lewa Madrid'e
Toplam 1
Yorum
Lewandowski Evet Gitmek İstiyorum.
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Derbide 3 penaltı pozisyonu!
Toplam 11
Yorum
RZ 9 DAKİKADAKİ PENALTIYI VER . OYUNUN ŞEKLİ DEĞİŞİR. HAKEM GÖRDÜĞÜNÜ KASITLI VERMİYOR. AKHİSAR MAÇINDA DA AYNISINI YAPTILAR.
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Cenk sayesinde kazandık!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu "Rakip 10 kisi" dense bile,, o hava sartlarinda 2 defa topla bulusup 2sinide gol yapabilme büyük meziyet ! Hele 2ci goldeki aldigi risk !!!
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