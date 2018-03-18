Havadan yıkacak
Siyah-beyazlı çalıştırıcı, “Epureanu, Başakşehir’in defanstaki lideri. Onun yokluğunda hem savunmada hem de yüksek toplarda sıkıntı yaşayacaklar, bunu kullanın” derken, kontrataklara karşı dikkatli olunmasını istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'i oyuncularına ezberletti... Tecrübeli çalıştırıcı taktik planını ise rakibin eksikleri üzerine kurdu. Rakipte defansın önemli ismi Epureanu ile orta sahanın beyni Emre Belözoğlu'nun cezalı olmasının kendileri için avantaj olduğunu vurgulayan Güneş, Başakşehir'i 'havadan' yıkmayı planlıyor... Hava hakimiyeti yüksek olan Epureanu'nun yokluğunda Talisca, Negredo, Babel ve Love kanatlardan yapılacak ortalar ve duran toplarda ceza sahasında iyi konumlanıp, gol arayacak.
HATAYI AFFETMEZLER!
Başakşehir'in ofsayttan kaçarken çok hata yaptığını da belirten Şenol Güneş, Epureanu'suz zorlanan rakip defansın yapacağı hataları mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Güneş ayrıca Başakşehir'in iyi bir kontratak takımı olduğunu da hatırlatarak savunma oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. Diğer maçlardaki kolay pozisyonları Medipol Başakşehir'e vermeleri halinde bunun faturasının ağır olacağının altını çizdi.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:32
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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