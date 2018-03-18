Havadan yıkacak – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Havadan yıkacak

    Havadan yıkacak

    Siyah-beyazlı çalıştırıcı, “, ’in defanstaki lideri. Onun yokluğunda hem savunmada hem de yüksek toplarda sıkıntı yaşayacaklar, bunu kullanın” derken, kontrataklara karşı dikkatli olunmasını istedi

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Medipol 'i oyuncularına ezberletti... Tecrübeli çalıştırıcı taktik planını ise rakibin eksikleri üzerine kurdu. Rakipte defansın önemli ismi ile orta sahanın beyni Emre Belözoğlu'nun cezalı olmasının kendileri için avantaj olduğunu vurgulayan Güneş, 'i 'havadan' yıkmayı planlıyor... Hava hakimiyeti yüksek olan 'nun yokluğunda , , Babel ve Love kanatlardan yapılacak ortalar ve duran toplarda ceza sahasında iyi konumlanıp, gol arayacak.

    HATAYI AFFETMEZLER!
    'in ofsayttan kaçarken çok hata yaptığını da belirten , 'suz zorlanan rakip defansın yapacağı hataları mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Güneş ayrıca Başakşehir'in iyi bir kontratak takımı olduğunu da hatırlatarak savunma oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. Diğer maçlardaki kolay pozisyonları Medipol Başakşehir'e vermeleri halinde bunun faturasının ağır olacağının altını çizdi.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:32
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