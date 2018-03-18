Havadan yıkacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medipol Başakşehir'i oyuncularına ezberletti... Tecrübeli çalıştırıcı taktik planını ise rakibin eksikleri üzerine kurdu. Rakipte defansın önemli ismi Epureanu ile orta sahanın beyni Emre Belözoğlu'nun cezalı olmasının kendileri için avantaj olduğunu vurgulayan Güneş, Başakşehir'i 'havadan' yıkmayı planlıyor... Hava hakimiyeti yüksek olan Epureanu'nun yokluğunda Talisca, Negredo, Babel ve Love kanatlardan yapılacak ortalar ve duran toplarda ceza sahasında iyi konumlanıp, gol arayacak.

HATAYI AFFETMEZLER!

Başakşehir'in ofsayttan kaçarken çok hata yaptığını da belirten Şenol Güneş, Epureanu'suz zorlanan rakip defansın yapacağı hataları mutlaka değerlendirmeleri gerektiğini belirtti. Güneş ayrıca Başakşehir'in iyi bir kontratak takımı olduğunu da hatırlatarak savunma oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. Diğer maçlardaki kolay pozisyonları Medipol Başakşehir'e vermeleri halinde bunun faturasının ağır olacağının altını çizdi.