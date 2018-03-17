Yılın spor markası! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Yılın spor markası!

    Yılın spor markası!

    , & ödüllerinin Türkiye ayağında ‘Yılın Spor Markası’ oldu

    Sportif başarıları ile herkesin beğenisini kazanan, Come to kampanyası ile dünyaya sesini duyuran, Sessiz Tezahürat ile herkesin dikkatlerini üzerine çeken siyah-beyaklılar; dünyanın en prestijli ödüllerinden & ödüllerinin Türkiye ayağında 'Yılın Spor Markası' oldu. Başkan 'ın da katıldığı törende 'Yılın Spor Markası' ödülünü BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Uğur Gökhan Sarı aldı. Sarı, "Elde ettiğimiz sportif başarılarılarla beraber, yaptığımız proje ve kampanyalarla da tüm dünyaya sesimizi duyuruyoruz. Come to Beşiktaş ve Sessiz Tezahürat gibi projelerimizin yanı sıra, globalleşme projemiz kapsamındaki faaliyetlerimiz Beşiktaş'ın bir dünya kulübü olması yolunda çok önemli adımlar oldu. Aldığımız ödüller de bu projeleri hayata geçirirken bizler için çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor" diye konuştu.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:05
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