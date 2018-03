Sportif başarıları ile herkesin beğenisini kazanan, Come to Beşiktaş kampanyası ile dünyaya sesini duyuran, Sessiz Tezahürat ile herkesin dikkatlerini üzerine çeken siyah-beyaklılar; dünyanın en prestijli ödüllerinden Campaign Agency Brand Of The Year ödüllerinin Türkiye ayağında 'Yılın Spor Markası' oldu. Başkan Fikret Orman 'ın da katıldığı törende 'Yılın Spor Markası' ödülünü BJK Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Uğur Gökhan Sarı aldı. Sarı, "Elde ettiğimiz sportif başarılarılarla beraber, yaptığımız proje ve kampanyalarla da tüm dünyaya sesimizi duyuruyoruz. Come to Beşiktaş ve Sessiz Tezahürat gibi projelerimizin yanı sıra, globalleşme projemiz kapsamındaki faaliyetlerimiz Beşiktaş'ın bir dünya kulübü olması yolunda çok önemli adımlar oldu. Aldığımız ödüller de bu projeleri hayata geçirirken bizler için çok önemli bir motivasyon kaynağı oluyor" diye konuştu.