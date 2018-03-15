Quaresma ve Beto milli takıma çağrıldı – Fotomaç – 15 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Quaresma ve Beto milli takıma çağrıldı

    Quaresma ve Beto milli takıma çağrıldı

    Beşiktaşlı ve Göztepeli , Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

    Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılacak olan Portekiz'in hazırlık maçlarında mücadele edeceği aday kadro açıklandı. 23 Mart'ta Mısır ve 26 Mart'ta Hollanda ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek olan Portekiz'in aday kadrosuna 'ta forma giyen ve sezon başında Göztepe'ye transfer olan davet edildi. 'ta forma giyen bir diğer Portekizli futbolcu Pepe ise sakatlığı sebebiyle kadroya davet edilmedi.

    Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos'un belirlediği aday kadro şu şekilde:

    Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), (Göztepe), Rui Patricio (Sporting)

    Defans: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southmapton), Coentrao (Sporting), Cancelo (Inter), Fonte (Dalian Yifang), Guerreiro (Borussia Dortmund), Rolando (Marsilya) ve Ruben Dias (Benfica)

    Orta saha: Adrien Silva (Leicester), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting), Joao Mario (West Ham), Moutinhoı (Monaco), Fernandes (Lokomotiv Moskova), Ruben Neves (Wolverhampton) ve William Carvalho (Sporting)

    Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting), Gonçalo Guedes (Valencia) ve (Beşiktaş)
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Quaresma ve Beto milli takıma çağrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN