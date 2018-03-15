Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, sabit alacaklarıyla beraber Beşiktaş'a toplam maliyeti 78 milyon lira'yı bulan Hollandalı futbolcunun ortaya koyduğu performans adeta saç baş yolduruyor. Biz de fotomac.com.tr olarak, kariyerinin belki de en kötü performansını gösterdiği bu sezonu geçmiş performans verileriyle kıyaslamak istedik.