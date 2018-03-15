Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, sabit alacaklarıyla beraber Beşiktaş'a toplam maliyeti 78 milyon lira'yı bulan Hollandalı futbolcunun ortaya koyduğu performans adeta saç baş yolduruyor. Biz de fotomac.com.tr olarak, kariyerinin belki de en kötü performansını gösterdiği bu sezonu geçmiş performans verileriyle kıyaslamak istedik.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:46
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
bjk smokie :) balıkesire kiraladığımız sedat şahintürk 6 gol 4 asist yapmış süratli çalım var şut var seneye banko lensi q7yi banko keser ! ;) ;) ;) ;) ;)
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
menteş korucan Galatasaray UEFA ve Süper Kupayı kaldırırken ne devleri eledi hala belleklerde ancak Beşiktaş Bayern'e her iki karşılaşmada da yenildi.YAZIK
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Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!
Toplam 4
Yorum
Düsseldorf'lu Basaksehir'le cikisa baslar, sampiyonluk turunu attiktan sonrada durur !
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