Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor! – Fotomaç – 15 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!

    Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor!

    Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen, sabit alacaklarıyla beraber Beşiktaş'a toplam maliyeti 78 milyon lira'yı bulan Hollandalı futbolcunun ortaya koyduğu performans adeta saç baş yolduruyor. Biz de fotomac.com.tr olarak, kariyerinin belki de en kötü performansını gösterdiği bu sezonu geçmiş performans verileriyle kıyaslamak istedik.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lens kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN