Daha iyi olmalıyız

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bayern Münih'e hatalarından dolayı 3-1 yenildiklerini söyledi. İki yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirten Güneş, "Zaten ilk maçta şansımız ortadan kalkmıştı. İkinci maçı en azından kaybetmek istemiyordum. Oyun olarak rakipten aşağı değildik. Sonuçta hatalarımızdan 3-1 mağlup olduk." dedi. Türkiye'deki temponun ampiyonlar Ligi'nin gerisinde olduğunu vurgulayan Güneş, "Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olmak ve tecrübemizle daha iyisini yapmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Taraftarın kendisine verdiği desteğe değinen Güneş, "Hepsine teşekkür ediyorum. Ben onlarla gurur duyuyorum. Yenildik, soyunma odasına gittim. Çağrı olmaz diye düşünüyordum. Kendimi mahcup hissediyorum, sıkılıyor, utanıyordum. 'Karşılığını ne kadar verdim' diye düşünüyorum" dedi. Ülke futbolunun daha iyi olması için daha çok çalışmaları gerektiğini kaydeden Güneş, "Oyuncular yaptığının karşılığını yeterli görmeyecek. Biz daha çok çalıştıracağız. Taraftar az oynayan oyuncuyu ilah yapmayacak. Altyapıda sabırlı olacağız. Düzeltilmesi gereken futbola bakış. Sevinmek ve üzülmek yerine daha iyisini yapmalıyız" diye konuştu.

12 maç sonra yenildi

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında evindeki yenilmezlik serisi de sona erdi. Siyahbeyazlılar son olarak 2015'te Brugge'e Vodafone Park'ta 3-1'lik skorla boyun eğmişti. Evlerinde 12 maçtır kaybetmiyorlardı.



Maça kedi arası

Mücadelenin 2. yarısında sahaya kedi girdi. Karşılaşmanın hakemi Michael Oliver düdüğünü çalarak maçı durdurdu. Bir süre korner bayrağı etrafından dolaşan kedi sahayı terk edince maç kaldığı yerden devam etti.



EN ÇOK KATKI KARTAL'DAN

BEŞİKTAŞ'ın da elenmesiyle birlikte bu sezon Türk takımlarının ülke puanına yaptığı katkılar kesinleşti. İşte o liste...



Beşiktaş 19.0

Başakşehir 8.0

A.Konya 5.0

F.Bahçe 1.5

G.Saray 0.5