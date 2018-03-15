Bayern'den maç esnasında Beşiktaş paylaşımı: Gürültülü...
Bayern Münih twitter hesabından maç oynanırken, "Stadyum gürültülü" yazılı desibel görüntüsü paylaşıldı
Vodafone Park'ta oynanan rövanş maçında Alman basını da büyük ilgi gösterdi.
Beşiktaş taraftarının statta yarattığı yüksek ses delibelini Leipzig maçında yaşayan Almanlar, Bayern Münih'in Vodafone park'taki rövanşına tedbirli geldi.
Alman basın mensupları, Beşiktaş - Bayern Münih maçına desibel ölçer ile geldi. Beşiktaş taraftarının tezahürat yaptığı sırada ölçüm cihazını kullanan Alman mühabiri 100 desibel değerinde ses olduğunu sosyal medyadan paylaştı.
Alman ZDF kanalı da maç sırasında desibel ölçümü yaptı.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:31
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Beşiktaş - Bayern Münih | CANLI
Toplam 6
Yorum
emmy Adamlar oynamaya oynamaya 3 attı yazık size ne bekliyordunuz bayern'e 5 mi atacaktınız.Hadi hadi size kupa layık değil :)))))))
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
ahhhaa seni gidi çakma filozof ne oldu kendini süper ligdemi sandın
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Şenol Güneş'e taç uyarısı!
Toplam 4
Yorum
Hakan Tartan Senol Gunes'in "tac hizsizligi" uluslar arasi da tescillendi.Aykut Kocaman hakliymis..
Bayern'den maç esnasında Beşiktaş paylaşımı: Gürültülü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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