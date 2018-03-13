Beşiktaş, Bayern Münih'i konuk ediyor

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadelede, İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen ve Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş, ilk maçta Allianz Arena'da rakibine 5-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekibin çeyrek finale yükselebilmesi için rakibini en az 6 farkla mağlup etmesi gerekiyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN PARLAK SEZONUNU YAŞADI

Siyah-Beyazlılar 7 kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde en parlak sezonunu yaşadı. Daha önce katıldığı 6 sezonda gruptan çıkamayan Beşiktaş, 7. katılımında Türkiye adına gruplara ait tüm rekorları kırarak ve lider olarak ilk kez gruptan çıktı. Grup maçlarını mağlup olmadan kapatan Siyah Beyazlılar 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayıp puan rekoru kırarak son 16'ya kaldı. Porto, Monaco ve Leipzig'i deplasmanda yenen Kara Kartallar aynı zamanda en iyi deplasman performansına da sahip oldu. 11 gol ile Türk takımları içinde grup maçlarında en çok gol atan takım unvanını da eline geçiren Beşiktaş, üst üste 3 galibiyet alan tek Türk takımı oldu.



İÇ SAHADA 3 YILDIR AVRUPA MAÇI MAĞLUBİYETİ YOK

Beşiktaş son iki sezonda Avrupa arenasında başarılı sonuçlara imza atıyor. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi gruplarından elenmesi sonrası yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Siyah-Beyazlılar, yarı finalin eşiğinden dönmüştü. Beer Sheva ve Olimpiyakos'u geçen Kara Kartallar, Lyon'a penaltı atışları sonucunda kaybetmiş ve yarı finalin eşiğinden dönmüştü. Siyah Beyazlılar bu sezon da Şampiyonlar Ligi gruplarını yenilmeden tamamlamayı başardı.



Son iki sezondaki bu başarının ardında iç sahada kaybetmemenin önemli bir katkısı var. Vodafone Park Stadı'nda özellikle Avrupa maçlarında seyirci desteği ile müthiş bir atmosfer yaratan Beşiktaş, son 12 iç saha maçında mağlubiyet yaşamadı ve 5 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Siyah Beyazlıların iç sahadaki son mağlubiyeti 19 Mart 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda aldığı 3-1'lik Club Brugge mağlubiyeti.



VİDA KIRMIZI KART CEZALISI

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, Bayern Münih ile yapılacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

Almanya'daki mücadelenin ilk yarısında rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kartla cezalandırılan Vida, rövanş karşılaşmasında takımındaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Pepe de Bayern Münih karşısında görev yapamayacak.



QUARESMA GÖREV BEKLİYOR

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde gördüğü kırmızı kartın ardından 5 maç ceza alan ve Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'deki son 2 karşılaşmasında forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın, Bayern Münih müsabakasında görev yapması bekleniyor.

Portekizli oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde 2 maç aradan sonra siyah-beyazlı forma ile mücadele edecek.