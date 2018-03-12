Talisca'dan milli takım yorumu – Fotomaç – 12 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'dan yorumu

    Talisca'dan milli takım yorumu

    Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna davet alan Beşiktaşlı futbolcu Anderson , milli takıma seçilmesiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

    Brezilya'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilen , "Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir onur. Beşiktaş'ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha milli takımdayım. İki tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası'na katılmayı ve kadroda olmayı umuyorum" diye konuştu.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Talisca'dan milli takım yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN