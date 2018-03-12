Talisca'dan milli takım yorumu
Brezilya Milli Takımı aday kadrosuna davet alan Beşiktaşlı futbolcu Anderson Talisca, milli takıma seçilmesiyle ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Brezilya'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilen Talisca, "Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir onur. Beşiktaş'ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha milli takımdayım. İki tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası'na katılmayı ve kadroda olmayı umuyorum" diye konuştu.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:15
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Talisca'dan milli takım yorumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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