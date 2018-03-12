Talisca'dan milli takım yorumu

Brezilya'nın Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna dahil edilen Talisca, "Milli takıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Benim için büyük bir onur. Beşiktaş'ın bana tanıdığı şansla beraber büyük bir çalışmanın meyvesini topladım ve bir daha milli takımdayım. İki tane hazırlık maçı oynayacağız. O hazırlık maçlarında iyi performans gösterip Dünya Kupası'na katılmayı ve kadroda olmayı umuyorum" diye konuştu.