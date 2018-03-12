Robben'den Beşiktaş açıklaması – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Robben'den açıklaması

    Robben'den <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> açıklaması

    'in Hollandalı yıldızı Robben, maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

    Robben yaptığı açıklamada, "İlk maçta 5-0 galip geldik ama rövanşta kesinlikle ciddi olmalıyız. 'da güzel bir atmosfer var. Burada oynamak gerçekten güzel olacak. Bunun keyfini çıkarmalıyız tabi ama aynı anda ciddiyeti de elden bırakmamalıyız. özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında hiçbir zaman ciddiyeti elden bırakmamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:16
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