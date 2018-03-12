Robben'den Beşiktaş açıklaması
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Robben, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Robben yaptığı açıklamada, "İlk maçta 5-0 galip geldik ama rövanşta kesinlikle ciddi olmalıyız. İstanbul'da güzel bir atmosfer var. Burada oynamak gerçekten güzel olacak. Bunun keyfini çıkarmalıyız tabi ama aynı anda ciddiyeti de elden bırakmamalıyız. Futbolda özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında hiçbir zaman ciddiyeti elden bırakmamanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:16
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Sinan Gümüş anlatmakta zorlandı
Toplam 2
Yorum
tunay sinan yedek değil as oyuncusudur galatasarayın . paslanmasına müsaade edilmemeli ...
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 2
Yorum
Komedi Bİ YANDAN RIDVAN Bİ YANDAN ERMAN Bİ YANDAN AYKUT BİR YANDAN ÜMİZ ÖZAT. HEPİNİZE KARŞI BEŞİKTAŞ TARAFTARI. AKILLI OLUN.
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Serdar Aziz'den şok küfür
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu PFDK'ya göre,,,,, bir oyuncunun adi Caner olmadigi müddetce, o tip sözler veya el ve kolla yapilan benzeri hareketler küfür sayilmiyorlar !
Robben'den Beşiktaş açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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