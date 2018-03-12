Giuliano ve Talisca için kritik gün! – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ve için kritik gün!

    Giuliano ve Talisca için kritik gün!

    Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, 'da yer alacak kadrosunu bugün açıklayacak. Tite'nin ve kararı merakla bekleniyor...

    2018 'nın favori ülkelerinden Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite, kadrosunu açıklayacak. TSİ ile 17.00'da açıklanacak kadro 'yi de yakından ilgilendiriyor.

    Son 3 aylık süreçte Tite'nin yardımcıları sık sık Türkiye'ye gelerek 'de ve 'ta Anderson 'yı yakından takip etti.

    Tite'nin radarında olan iki yıldız için kadro açıklaması büyük önem taşıyor. Tite'nin 15 kişilik kesin kadrosunun belli olduğu, geri kalan kısmın da şekilleneceği öğrenildi.

    23-27 Mart tarihlerinde ve ile hazırlık maçları yapacak kadroyu duyuracak olan Tite'nin Giuliano ve Talisca kararı da merakla bekleniyor.

    Brezilya basınına göre, hazırlık maçı kadrosunda olan futbolcuların, Mayıs ayında açıklanacak Dünya Kupası kadrosunda olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    Son 2 aylık süreçte golleriyle yıldızlaşan ve son olarak filelerini sarsan Talisca ve Fenerbahçe'de kariyerinin en skorer günlerini yaşayan Giuliano için de oldukça heyecan verici bir gün olacak...

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:44
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